أنقرة: أحبطنا بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا بمقتل خاشقجي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأكد ألطون اليوم الجمعة في حديث لمجلة "كريتر"، أن "تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي النكراء"، وأضاف أن "جريمة قتل خاشقجي لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وفظاعتها".

وتابع: "منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات طمس جريمة القتل... حتى أننا رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد... دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا".

وأضاف: "لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا، لطمست آثار هذه الجريمة".

وأوضح ألطون أن المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة اهتمام الرأي العام العالمي بالجريمة وشكلت ضغوطا دولية على السعودية.

ولفت ألطون إلى أن تركيا التي تتحرك من دافع إحقاق العدل في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة.

المصدر: "الأناضول"