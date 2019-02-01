العراق يعفي 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية

وافقت الحكومة العراقية على تجديد إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، بعدما أعفت هذه المواد عام 2017.

وحصلت RT على نسخة من وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية تنص على "استثناء قائمة المنتجات الأردنية المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن من قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 293 لسنة 2016".

إقرأ المزيد

ونشرت RT الخميس نسخة من وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تظهر التسهيلات النفطية، التي قدمتها الحكومة العراقية لنظيرتها الأردنية مؤخرا.

المصدر: RT