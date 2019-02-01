الحريري يوكل أربع حقائب للجنس اللطيف فمن هنّ؟

لأول مرة في تاريخ لبنان، ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري 4 نساء تسلمن حقائب وزارية مختلفة أهمها وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمياه.

وفي خطوة لافتة وجريئة كما اعتبرها كثيرون، سمّى الحريري ريا الحسن لتتولى وزارة الداخلية وتصبح أول امرأة عربية تتسلم هذا المنصب الأمني بعد أن أمضت معظم مسيرتها تعمل في مجال الاقتصاد، كما عين فيوليت الصفدي وزيرة دولة لشؤون المرأة والشباب، وندى البستاني وزيرة للطاقة والمياه، وسمّى مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.

وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن

تولت الحسن بهذا التكليف للمرة الثانية حقيبة وزارية، بعد أن حملت حقيبة وزارة المال في أول حكومة ترأسها سعد الحريري بين 9 نوفمبر 2009 و13 يونيو 2011.

والحسن من مواليد 1967، حصلت على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي 1990 حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية وهي أم لثلاث بنات.

وقبل أن يتم إعلانها وزيرة للداخلية، كانت ريا الحسن رئيسة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس منذ 8 سنوات.

وشغلت مناصب عديدة منذ 1995 في مجالات الاقتصاد والقطاع المالي والبنوك.

وقالت الحسن المحسوبة على تيار سعد الحريري في تصريح تلفزيوني عقب تكليفها الجديد: "كانت مفاجأة لم أكن أتوقعها، وهذا الشيء بصراحة فخر لي بالتأكيد".

وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني

ناشطة في "التيار الوطني الحر"، ومن مواليد عين الريحانة قضاء كسروان عام 1983، وهي متزوجة وأم لابنة واحدة.

تحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف، وشهادة دراسات عليا في الإدارة من المدرسة العليا للتجارة في باريس، وعملت مستشارة لوزير الطاقة والمياه منذ 2010.

خدماتها الاستشارية تعدت قطاع الكهرباء إلى مشاريع وملفات أخرى، تتعلّق بالهيكلية التنظيمية لوزارة الطاقة والمياه ومؤسساتها.

وعينت عام 2016 منسقة للّجنة الاستشارية للطاقة والمياه في "التيار الوطني الحر".

فيوليت الصفدي وزيرة دولة للشباب والمرأة

ابنة بحمدون فيوليت الصفدي، مذيعة لبنانية كانت تقدّم ربط الفقرات في قناة "أل بي سي آي" منذ 2001، ثم انتقلت عام 2009 إلى قناة "أم تي في" لتقدّم النشرات الإخبارية.

كما قدّمت برنامجا سياسيا حمل اسم "أكيد فينا"، استضافت فيه أصحاب القرار من الوزراء والنواب وشخصيات المجتمع المدني، لمناقشة مواضيع خاصة في المجتمع اللبناني.

استقالت من عملها في محطة "أم تي في" عام 2011، لتعمل مستشارة اقتصادية للوزير محمد الصفدي أثناء توليه منصب وزير المال.

كانت الصفدي زوجة لأحد أبناء عائلة سلوان، وفي 2015 تزوجت من رجل الأعمال والنائب السابق محمد الصفدي.

"بقدر سروري بأنه أسندت إلي مهمة العمل على تأهيل الشباب والمرأة اقتصاديا واجتماعيا بقدر ما أشعر بالمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقي ‏وانطلاقا من هذه المسؤولية أتعهد بأن أبذل كل الجهود من أجل تثبيت الشباب في أرضهم وتعزيز قدرات المرأة، بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية".

مي شدياق للتنمية الإدارية

عملت شدياق صحفية في إذاعة "صوت لبنان" سنة 1982، تزامنا مع دراستها في الجامعة اللبنانية. انطلقت في عالم الإعلام المرئي سنة 1985، فعملت في المؤسسة اللبنانية للإرسال واعتبرت من مذيعي المحطّة الرئيسيين.

انتقلت شدياق إلى سويسرا سنة 1990، فعملت في السفارة الفرنسية قبل أن تعود إلى لبنان في نهاية سنة 1991.

تميّزت بتقديم نشرات الأخبار المسائية عبر "المؤسسة اللبنانية للإرسال" في التسعينات وصولا إلى انطلاقة الألفية الثالثة، كما قدّمت برنامج "نهاركم سعيد".

تعرضت عام 2005، لحادثة أليمة خلال ما شهده لبنان في تلك الفترة من سلسلة تفجيرات.

نالت درجة الدكتوراه في الصحافة من الجامعة اللبنانية، ودرّست في جامعة سيّدة اللويزة.

وأعلنت شدياق عقب توليها الوزارة:

"تسلمت واحدة من أهم الوزارات التي ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة لإعادة إنماء البلد بموضوع التنمية الإلكترونية".

المصدر: وكالات