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تلفزيون "المستقبل" المملوك للحريري ينفي عرضه للبيع

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نفت إدارة تلفزيون "المستقبل" المملوكة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أي نية لبيع القناة، مؤكدة أنها مستمرة في رسالتها كما كانت منذ تأسيسها.

وقالت القناة: "إدارة تلفزيون المستقبل تنفي جملة وتفصيلا كل ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إخبارية عن وضع تلفزيون المستقبل، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة ومغرضة، وأن تلفزيون المستقبل كان وسيبقى مستمرا في خطه وليس مطروحا للبيع أو لأي تغيير في هويته أو ملكيته، وهو مستمر في رسالته كما كان منذ تأسيسه".

mbc: لا نية لنا في شراء فضائية "المستقبل"

كما نفت مجموعة قنوات mbc نيتها شراء فضائية "المستقبل" خلال الأشهر القادمة، خلافا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية في وقت سابق.

وكتب المتحدث باسم المجموعة مازن حايك على "تويتر": "الخبر غير دقيق، والمعلومات أقرب إلى التكهّنات منها إلى الوقائع. حاليا، مجموعة MBC ليست بصدد الاستحواذ على أيّ مؤسسة إعلامية تلفزيونية لبنانية أو تحويلها إلى واحدة تابعة لها. فاقتضى التوضيح".

وتزامن إصدار فضائية المستقبل بيان نفي بيعها مع الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان برئاسة الحريري بعد مشاورات صعبة استمرت لشهور، ما خلق انطباعا بأن "الانفراج الحكومي أنهى أزمة القناة".

المصدر: وكالات

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