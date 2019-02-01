الديوان الملكي السعودي يجرم اتهام الزوجة بالزنا ويوضح الفصل في إثبات الأنساب

جرم عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله المطلق اتهام الرجل لزوجته بالزنا، و"قذف المحصنات" وتبرئه من أبنائه منها.

وقال المطلق في إحدى حلقات برنامج "فتاوى": "من يتهم زوجته بتلك التهم مجرم أشد الإجرام. ومن يشكك في نسب أولاده يجب عليه الذهاب إلى التحليل الطبي قبل إلقاء الاتهامات، وفي حالة تأكده من نسب أولاده منه لا يجوز له التكلم بعد ذلك".

وأكد المطلق أنه يجوز للزوجة أن تقيم على زوجها دعوى في حال تم قذفها، مضيفا أن "القاضي حينئذ سينظر في أمرها وربما يحيلها هو وإياه إلى الطب، والطب يقول كلمته، ثم إن القاضي يؤدبه إذا كان مفتريا على المرأة".

المصدر: "سبق"