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قرقاش ينفي تجسس بلاده على أمريكيين و"دول صديقة"

أخبار العالم العربي

قرقاش ينفي تجسس بلاده على أمريكيين و
AFP
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نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الخميس استهداف بلاده "دولا صديقة" أو مواطنين أمريكيين ببرنامج للتجسس الإلكتروني.

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وقال قرقاش في رد على سؤال للصحفيين في نيويورك، إن بلاده لديها "قدرة إلكترونية"، لكنه نفى استهداف مواطنين أمريكيين أو دول تجمعها ببلاده "علاقات طيبة".

وأضاف: "نحن نعيش في جزء صعب جدا من العالم. علينا أن نحمي أنفسنا... نحن لا نستهدف دولا صديقة ولا نستهدف المواطنين الأمريكيين".

وأكد تحقيق لـ"رويترز"، أن الإمارات سعت من خلال فريق تجسس يضم عملاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى التجسس على هواتف شخصيات بارزة، بينها أمير قطر تميم بن حمد، ومحمد شيمشك النائب السابق لرئيس الوزراء التركي، ويوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، والناشطة اليمنية توكل كرمان، وعلى عناصر في جماعة الإخوان المسلمين.

كما أشارت "رويترز" إلى أن الإمارات استخدمت تكنولوجيا "كارما" للتجسس على الأمريكيين وهواتف آيفون خاصة بموظفي سفارات فرنسا وأستراليا وبريطانيا.

المصدر: وكالات 

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