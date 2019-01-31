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"التحالف العربي" يعلن استهداف قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة تابعة للحوثيين

أخبار العالم العربي

Reuters
طائرات التحالف العربي - أرشيف
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية عسكرية لتدمير موقع يستخدمه الحوثيون لتخزين الطائرات المسيرة.

وأوضح المالكي، أن "عملية الاستهداف امتداد للعملية العسكرية التي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف، لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات دون طيار تابعة لجماعة الحوثيين وأماكن وجود الخبراء الأجانب".

وأكد المتحدث، التزام القوات المشتركة للتحالف، بمنع وصول واستخدام مثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات دون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يشار إلى أن الموقع المستهدف يستخدم من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثيين لتخزين طائرات دون طيار، ويقع شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر: واس

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