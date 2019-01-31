 
مباشر

محققة أممية: لم نحصل على كل المعلومات التي طلبناها حول مقتل خاشقجي

أخبار العالم العربي

محققة أممية: لم نحصل على كل المعلومات التي طلبناها حول مقتل خاشقجي
Reuters Jose Cabezas
أغنيس كالامارد رئيسة الفريق الأممي الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/led8

أعلنت أغنيس كالامارد رئيسة الفريق الأممي الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنها لم تحصل على كل المعلومات من السلطات التركية التي طلبتها.

وقالت كالامارد للصحفيين في إسطنبول، اليوم الخميس: "كانت لدينا اجتماعات جيدة هنا، لكننا نشعر بخيبة الأمل بعض الشيء لأننا لم نتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي طلبناها، والمتعلقة بالتحقيق".

وأضافت: "لكننا لا نزال نأمل بأن السلطات ستفي بوعودها وتقدم لنا بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته الشرطة"، مؤكدة أنها تأمل في إجراء تحقيق كامل وناجح.

إقرأ المزيد
متظاهر يمسك بصورة لجمال خاشقجي أمام قنصلية السعودية في اسطنبول
خطيبة خاشقجي تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق الأممية

وكانت كالامارد قد وصلت إلى تركيا يوم الاثنين الماضي، والتقت في إسطنبول وأنقرة مسؤولين في الأجهزة الحكومية والاستخبارات التركية والمدعي العام في إسطنبول.

وتعتزم كالامارد نشر تقريرها عن مقتل الصحفي السعودي في مايو المقبل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكتيريا في الفم هي سبب الزهايمر والعلاج قيد التجريب!