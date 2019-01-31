كتائب القسام تعلن بدء استقبال الدعم بالـ"بيتكوين"

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، عن بدء استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة الـ"بيتكوين"، مشيرا إلى أن أن هناك عنوانا رسميا ووحيدا للمحفظة.

وكشف تقرير لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن قلق إسرائيلي جراء تحول استراتيجي لدى كتائب القسام في جمع التبرعات وعمليات تمويله، من خلال دعوته لاستخدام العملة الرقمية "البيتكوين"، معتبرا، أن ذلك يمثل "تحديا كبيرا لأجهزة الأمن الإسرائيلية".

وأكد الموقع، على أن "لجوء القسام لذلك بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة مثل هذه العمليات المالية"، مضيفا أن "حماس تسعى لإحداث تغيير في أساليب عملها وجمعها التمويل بهدف تضليل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول الجهات الممولة لها".

إقرأ المزيد

والـ"بيتكوين"، هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها "لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات المتداولة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، مثل العملات التقليدية، بل يجري التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

المصدر: معا