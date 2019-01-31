مصادر: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات في ليبيا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتحاربة.

وبموجب خطة فرنسية كان يتعين إجراء انتخابات في ليبيا يوم العاشر من ديسمبر الماضي لكنها تأجلت بسبب انقسامات بين زعماء متصارعين بالإضافة إلى تصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

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وفي مسعى جديد حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، عقد المؤتمر في "الأسابيع الأولى من 2019" مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو.

وقالت المصادر لرويترز إن المؤتمر ربما يعقد نهاية فبراير لكن يرجح تأجيله حتى مارس.

المصدر: رويترز