 
مباشر

مصادر: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات في ليبيا

أخبار العالم العربي

مصادر: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات في ليبيا
Reuters Hani Amar
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lecd

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتحاربة.

وبموجب خطة فرنسية كان يتعين إجراء انتخابات في ليبيا يوم العاشر من ديسمبر الماضي لكنها تأجلت بسبب انقسامات بين زعماء متصارعين بالإضافة إلى تصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

إقرأ المزيد
لافروف يؤكد ضرورة حل الأزمة الليبية تحت إشراف أممي

وفي مسعى جديد حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، عقد المؤتمر في "الأسابيع الأولى من 2019" مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو.

وقالت المصادر لرويترز إن المؤتمر ربما يعقد نهاية فبراير لكن يرجح تأجيله حتى مارس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علماء يهاجمون علاجا إسرائيليا "مزيفا" للسرطان