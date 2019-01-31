الدوحة وبكين توقعان عدة اتفاقات تعاون خلال زيارة أمير قطر

وقعت قطر والصين، اليوم الخميس، على عدة مذكرات واتفاقات للتعاون بين البلدين خلال زيارة الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بكين حيث التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في قصر الشعب ببكين، وتشمل "مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية حوار استراتيجي" بين حكومتي قطر والصين "ترمي إلى التخطيط والتنسيق بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في المشاريع الاستراتيجية الهامة ودفع التعاون بين الجانبين في جميع المجالات".

ووقع الجانبان أيضا، حسب الوكالة، على اتفاقية بشأن تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، ومذكرة تفاهم بشأن صياغة خطة التنفيذ المشتركة القطرية - الصينية لمبادرة الحزام والطريق، بين وزارة الخارجية القطرية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية.

كما شهد اللقاء بين آل ثاني وشي جين بينغ التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين هيئة المناطق الحرة في دولة قطر والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشمل إنشاء آليات لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين وتنظيم زيارات الوفود التجارية بينهما.

وأضافت "قنا" أن الدولتين أبرمتا كذلك بروتوكولا للتعاون بين "جمعية الصداقة القطرية الصينية" و"جمعية الصداقة الصينية العربية" يتضمن إقامة لجنة صداقة بين الدولتين، فضلا عن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في صناعة فعاليات الأعمال بين المجلس الوطني للسياحة في قطر والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في الصين.

بدورها، أعلنت الخارجية الصينية أن آل ثاني وشي جين بين توصلا إلى اتفاق بشأن تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار وزيادة التبادلات الإنسانية والتنسيق النشط لبناء البنية التحتية.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى الصين في إطار جولة خارجية يقوم بها منذ 27 يناير وشملت كذلك كوريا الجنوبية واليابان.

وبدأ آل ثاني هذه الجولة في الوقت الذي تسعى فيه قطر بشدة إلى تعزيز تعاونها مع دول العالم وسط استمرار مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر جراء الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

المصدر: وكالات