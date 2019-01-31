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أسماء الأسد تستقبل عددا من العوائل السورية

أخبار العالم العربي

أسماء الأسد تستقبل عددا من العوائل السورية
Reuters Khaled Al Hariri
أسماء الأسد - صورة أرشيفية
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ظهرت أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، لأول مرة بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الأحد الماضي.

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وجاء ظهور أسماء الأسد مع "عائلات جبارة"، التي فقدت كل منها ثلاثة من أبنائها في الحرب، وتضم بين أفرادها مصابين وجرحى أيضا يرعاهم برنامج جريح الوطن في سوريا، بالإضافة إلى عسكريين مازالوا يحملون السلاح على جبهات القتال، حيث استقبلتهم زوجة الرئيس السوري لتلبية متطلباتهم.

وخضعت أسماء الأسد للعمل الجراحي الأحد الماضي، في سياق متابعة خطوات علاجها من الورم الخبيث (السرطان)، وإجرائها عملية جراحية في الثدي.

المصدر: RT

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