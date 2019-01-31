موقع لبناني ينشر تشكيلة الحكومة الجديدة بالأسماء
نشر موقع "النشرة" اللبناني قائمة تضم "الأسماء المحسومة" التي قال إنها للوزراء في الحكومة المقبلة.
وتأتي القائمة على الشكل التالي:
التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية:
- فادي جريصاتي لوزارة البيئة
- ألبير سرحان لوزارة العدل
- جبران باسيل لوزارة الخارجية
- إلياس بوصعب لوزارة الدفاع
- منصور بطيش لوزارة الاقتصاد
- ندى بستاني لوزارة الطاقة
تيار المردة:
- يوسف فنيانوس وزارة الأشغال
تيار المستقبل:
- محمد شقير لوزارة الاتصالات
- محمد مكاوي لوزارة الداخلية
الحزب التقدمي الاشتراكي:
- أكرم شهيب لوزارة التربية
حزب الله:
- محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة
- محمود قماطي وزيرا للدولة
- جميل جبق لوزارة الصحة
حركة أمل:
- علي حسن خليل لوزارة المالية
اللقاء التشاوري:
حسن مراد
المصدر: lnashra.com