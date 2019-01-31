موقع لبناني ينشر تشكيلة الحكومة الجديدة بالأسماء

نشر موقع "النشرة" اللبناني قائمة تضم "الأسماء المحسومة" التي قال إنها للوزراء في الحكومة المقبلة.

وتأتي القائمة على الشكل التالي:

التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية:

- فادي جريصاتي لوزارة البيئة

- ألبير سرحان لوزارة العدل​

- ​جبران باسيل لوزارة الخارجية ​

- ​إلياس بوصعب لوزارة الدفاع

- منصور بطيش لوزارة الاقتصاد

- ندى بستاني لوزارة الطاقة

تيار المردة:

- يوسف فنيانوس وزارة الأشغال

تيار المستقبل:

- محمد شقير لوزارة الاتصالات

- محمد مكاوي لوزارة الداخلية

الحزب التقدمي الاشتراكي:

- أكرم شهيب لوزارة التربية

حزب الله:

- محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة

- محمود قماطي وزيرا للدولة

- جميل جبق لوزارة الصحة ​

حركة أمل:

- علي حسن خليل لوزارة المالية

اللقاء التشاوري:

حسن مراد

المصدر: lnashra.com