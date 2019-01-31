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قيادة الجيش السوري تنهي الاحتفاظ والاستدعاء لمن بلغوا 42 عاما

أخبار العالم العربي

قيادة الجيش السوري تنهي الاحتفاظ والاستدعاء لمن بلغوا 42 عاما
AFP STRINGER
(صورة أرشيفية)
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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ واستدعاء ضباط وضباط صف وأفراد محتفظ بهم واحتياط المدني مستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 سنة.

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد استثنى الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الأطباء البشريين من القائمة.

وبذلك سيتم استبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولا مهما كان سببها.

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وينطبق الأمر الصادر على ضباط  الاحتياط المحتفظ بهم عناصر الدورات 253،251،250 عدا الأطباء البشريين ويستبعد من الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

وذكرت الوكالة السورية أنه سيتم تطبيق الأمر اعتبارا من تاريخ 10 فبراير 2019.

المصدر: سانا

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