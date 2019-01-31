حكومة المغرب: أنباء عن زيارة نتنياهو للمملكة مجرد شائعات

وصفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، التقارير حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المملكة بمجرد الشائعات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن الأنباء عن زيارة نتنياهو للمغرب: "لا أجيب على الشائعات".

وأعلن نتنياهو، خلال زيارته إلى تشاد يوم 20 يناير، أنه سيزور مزيدا من الدول الإسلامية دون تسميتها، فيما رفض المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك توضيح ما إذا دار الحديث عن المغرب.

وعلى خلفية هذا التصريح تناقل ناشطون، خلال الأيام الماضية، أنباء تتحدث عن زيارة سيجريها نتنياهو إلى المملكة في مارس أو أبريل المقبلين، معبرين عن رفضهم لاستقباله من طرف بلادهم.

والاثنين الماضي شارك عشرات في وقفة أمام مبنى البرلمان، دعا لها "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" غير الحكومي، وطالبوا فيها الحكومة بعدم استقبال نتنياهو.

وأشار "المرصد" في بيان أصدره الأحد أن الهدف من الزيارة هو تقديم مقترح أمريكي لحل الأزمة في إقليم الصحراء، فيما أفادت صحف محلية بأنها تأتي في إطار تدشين كنيس "سلات عطية" اليهودي بمدينة الصويرة بعد تجديده.

ولم يصدر عن الحكومة تعليق على تلك الأنباء، إلا أنها أكدت في بيانات سابقة عدم وجود أي علاقات سياسية أو تجارية مع إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + الأناضول