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شاهد.. أطول طابور خلف أسطوانات الغاز في سوريا

مال وأعمال

شاهد.. أطول طابور خلف أسطوانات الغاز في سوريا
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تتفاقم أزمة الغاز في عدة مناطق بالمحافظات السورية خاصة في اللاذقية، والتي سجلت أطول طابور من المنتظرين للحصول على أسطوانة غاز.

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باسم ياخور
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وتداولت مجموعة من الناشطين، اليوم الخميس، فيديو يظهر طابورا طويلا جدا من المواطنين في اللاذقية حيث اصطف السكان من حي الدعتور إلى الجمارك وصولا إلى شارع بورسعيد، وهم منتظرين لساعات طويلة من أجل الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي.

وتشهد عدة محافظات في سوريا أزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي، وسط ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بسبب احتكارها من قبل بعض التجار.

المصدر: تويتر

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