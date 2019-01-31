شقيقة ناشطة سعودية توجه رسالة إلى المغنية الأمريكية ميرايا كاري

دعت شقيقة الناشطة السعودية الموقوفة لجين الهذلول المغنية الأمريكية الشهيرة ميرايا كاري، لتذكر أختها في حفلها الغنائي الأول بالسعودية المقرر اليوم الخميس.

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وكتبت علياء البهلول على "تويتر": "تذكري بفضل أختي لجين الهذلول، سوف تكونين قادرة على الغناء في المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "كنت أتمنى أن تحضر لجين حفلتك الموسيقية لكنها معتقلة خلف القضبان بسبب محاولاتها تحسين أوضاع المرأة في السعودية".

وطالبت علياء، المغنية الأمريكية بشكر لجين قائلة لها: "لا تنسي أن توجهي الشكر للجين على خشبة المسرح".

Hi @MariahCarey



Remember, thanks to my sister @LoujainHathloul, you r able to perform in Saudi Arabia.



I wish she can attend your concert. But she’s locked behind bars because she tried to improve women's condition.



Don' forget to thank her on stagehttps://t.co/0Pf7bfz3yB — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) 25 января 2019 г.

وكانت السعودية قد أعلنت عن إحياء المطربة الأمريكية ميرايا كاري أول حفل غنائي لها على أراضيها الخميس الموافق في 31 يناير الجاري، في أمسية فنية على هامش فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

المصدر: وكالات





