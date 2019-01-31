 
مباشر

شقيقة ناشطة سعودية توجه رسالة إلى المغنية الأمريكية ميرايا كاري

أخبار العالم العربي

شقيقة ناشطة سعودية توجه رسالة إلى المغنية الأمريكية ميرايا كاري
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/leag

دعت شقيقة الناشطة السعودية الموقوفة لجين الهذلول المغنية الأمريكية الشهيرة ميرايا كاري، لتذكر أختها في حفلها الغنائي الأول بالسعودية المقرر اليوم الخميس.

إقرأ المزيد
الفنانة العالمية ماريا كاري
لأول مرة.. ماريا كاري تحيي حفلا فنيا في السعودية

وكتبت علياء البهلول على "تويتر": "تذكري بفضل أختي لجين الهذلول، سوف تكونين قادرة على الغناء في المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "كنت أتمنى أن تحضر لجين حفلتك الموسيقية لكنها معتقلة خلف القضبان بسبب محاولاتها تحسين أوضاع المرأة في السعودية".

وطالبت علياء، المغنية الأمريكية بشكر لجين قائلة لها: "لا تنسي أن توجهي الشكر للجين على خشبة المسرح".

وكانت السعودية قد أعلنت عن إحياء المطربة الأمريكية ميرايا كاري أول حفل غنائي لها على أراضيها الخميس الموافق في 31 يناير الجاري، في أمسية فنية على هامش فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

المصدر: وكالات



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الصديق الأوفى" ممنوع من الخروج إلى الشوارع في إيران!