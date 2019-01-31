 
مباشر

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في فيديو إباحي منسوب لرانيا يوسف

أخبار العالم العربي

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في فيديو إباحي منسوب لرانيا يوسف
facebook.com/رانيا يوسف
رانيا يوسف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lea0

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم من دفاع الفنانة رانيا يوسف ضد مروج الفيديو الإباحي المنسوب لها زورا، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.

إقرأ المزيد
رانيا يوسف
رانيا يوسف تكشف زيف "فيديو إباحي" نسب إليها وأثار ضجة كبيرة

وتقدم المحامي مطلع الأسبوع الجاري ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الفنانة رانيا يوسف، يطلب فيه القبض على مروج فيديو إباحي منسوب لموكلته والتحقيق معه.

وقال في بلاغه للنائب العام، إن موكلته دهشت لانتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، يصوّرها حسب صاحب الفيديو مع مخرج سينمائي شهير.

وأضاف: "يظهر في الفيديو شخص غير معروف يؤكد أن رانيا يوسف هي التي تظهر في الفيديو ويوجه لها عبارات سب وقذف ويطعن في عرضها".

وتابع أن موكلته تلقت اتصالات من زملائها الفنانين يحذرونها من انتشار الفيديو، مشيرا إلى أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة لا تعلم من يقف وراءها.

وطلب في بلاغه بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو والتحقيق معه ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الصديق الأوفى" ممنوع من الخروج إلى الشوارع في إيران!