عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر نصيب-جابر الحدودي العقيد مازن غندور، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين منذ فتح المعبر مع الأردن قد بلغ 9400 شخص بموجب تذاكر المرور.

وأضاف غندور: وصل اليوم 100 مواطن عبر نصيب قادمين من مخيمات الأزرق في الأردن، ومعظمهم من النساء والأطفال ليبلغ مجمل عدد العائدين عبر المعبر منذ افتتاحه منتصف أكتوبر الماضي 9400 عائد بموجب تذاكر المرور.

وأكد أن الجهات المعنية تقدم للعائدين كل التسهيلات "بموجب تذاكر مرور حصلوا عليها من السفارة السورية في الأردن".

من جانبه أكد المسؤول عن مركز التسوية في معبر نصيب، استمرار العمل في إجراءات التسوية للفارين من الجيش السوري والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة.

ومنذ إعادة فتح المعبر، عاد الآلاف من المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم، وبينهم المئات من الشبان الذين سويت أوضاعهم، لأداء خدمة العلم من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياط أو الفارّين من صفوف الجيش السوري.

المصدر: "سانا"