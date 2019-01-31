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بغداد: نسعى لعلاقات جيدة مع طهران وواشنطن

أخبار العالم العربي

بغداد: نسعى لعلاقات جيدة مع طهران وواشنطن
Sputnik
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم
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أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده تأمل في الحفاظ على علاقات جيدة وودية مع إيران والولايات المتحدة، ولا ترى أي تضادّ في الأمرين.

وأضاف الوزير العراقي خلال لقاء في موسكو مع رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف: "نحن أصدقاء مع جارتنا ايران، وكذلك مع الولايات المتحدة ولا توجد تناقضات في صداقتنا هذه".

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وأشار إلى أن المحافظة على علاقات ودية مع البلدين المذكورين، من الأمور الهامة جدا بالنسبة لبغداد.

وأضاف: "لدى العراق علاقات تاريخية قديمة مع إيران، وعلاقات ودية مع الولايات المتحدة، ونريد أن تظل هذه العلاقات ودية".

المصدر: إنترفاكس

 

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