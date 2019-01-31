التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة فوق أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي: "في تمام الساعة 15:42 بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسما غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) وتم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك وتدميره".

وتابع: "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية ذات خصائص ومواصفات إيرانية".

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية.https://t.co/UsqNxF2bqF#واسpic.twitter.com/ok7QV1O6qr — واس (@spagov) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وحذر المتحدث باسم التحالف و"بأشد العبارات" جماعة الحوثي من استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وأضاف: "استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: "واس"