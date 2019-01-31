قيادية كردية: لا مؤشرات على الانسحاب الأمريكي من سوريا

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، أنها لا ترى أي دلائل على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أو تغيرا في العلاقات بين واشنطن وأكراد سوريا.

وقالت القيادية الكردية لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء: "لم يحدث أي تغير على الأرض، ولا يزال الوضع كما كان عليه قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات".

وأضافت أحمد التي تقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، أنه كان لديها لقاء قصير مع ترامب الاثنين، مشيرة إلى أنها أعربت له عن قلقها إزاء مصير الأكراد في سوريا، وأنه طمأنها بأن الأكراد "لن يتعرضوا للقتل".

وأعلنت تركيا مؤخرا أنها أكملت الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري ضد الوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: "واشنطن بوست"