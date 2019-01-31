 
مباشر

قيادية كردية: لا مؤشرات على الانسحاب الأمريكي من سوريا

أخبار العالم العربي

قيادية كردية: لا مؤشرات على الانسحاب الأمريكي من سوريا
Reuters Rodi Said
دورية للقوات الأمريكية في الحسكة شمالي سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le7c

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، أنها لا ترى أي دلائل على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أو تغيرا في العلاقات بين واشنطن وأكراد سوريا.

وقالت القيادية الكردية لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء: "لم يحدث أي تغير على الأرض، ولا يزال الوضع كما كان عليه قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات".

وأضافت أحمد التي تقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، أنه كان لديها لقاء قصير مع ترامب الاثنين، مشيرة إلى أنها أعربت له عن قلقها إزاء مصير الأكراد في سوريا، وأنه طمأنها بأن الأكراد "لن يتعرضوا للقتل".

وأعلنت تركيا مؤخرا أنها أكملت الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري ضد الوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: "واشنطن بوست"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل