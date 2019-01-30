"سانا": مقتل 5 أطفال و3 نساء بمجزرة جديدة للتحالف شرق سوريا

اتهمت دمشق التحالف الدولي ضد "داعش" بارتكاب "مجزرة جديدة" في سوريا بقصف الأحياء السكنية في بلدة الباغوز بريف دير الزور ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وهم أطفال ونساء.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، استنادا إلى "مصادر أهلية"، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة "اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن استشهاد 3 نساء و5 أطفال" وجرح عدد من المدنيين الآخرين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

وأفادت الوكالة بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين أصيبوا نتيجة "العدوان".

وتقول دمشق إن التحالف الدولي ارتكب خلال الشهر الجاري "4 مجازر بقصفه قرى الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة وبلدة الكشكية" في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف عام 2014 دون دعوة أو موافقة من سلطات البلاد، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

وتنفذ القوات الجوية للتحالف ضربات متواصلة على ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الجيب الأخير لـ"داعش" في سوريا، وسط استعدادات لحلفاء واشنطن من "قوات سوريا الديمقراطية" لشن عملية عسكرية حاسمة ضد التنظيم.

المصدر: سانا + وكالات