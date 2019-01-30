العراق ينفي زيادة عدد قوات التحالف الدولي على أراضيه

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأنباء المتداولة بشأن زيادة عدد قوات التحالف الدولي في العراق.

وأشار بيان صحفي للقيادة، إلى إن "صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تتناقل أخبار مكثفة وشائعات كثيرة عن تحركات التحالف الدولي في العراق".

وأضاف البيان، بأنه "لا توجد أية زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق المتواجدة لأغراض تدريبية ودعم لوجستي واستشارة، وأن جميع الأخبار والشائعات التي تضمنت انتشار وفتح سيطرات وعمليات إنزال وإلقاء القبض هي كاذبة".

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وشدد البيان على أن قوات التحالف الدولي لا تنفذ أي مهمة داخل العراق إلا بموافقة السلطات العراقية المختصة.

المصدر: RT