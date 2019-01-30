مصر.. حبس مسؤولة رفيعة 12 عاما لتلقيها رشى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، نائب محافظ الإسكندرية سابقا سعاد الخولي، بالسجن 12 سنة لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.

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كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصاريف، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة.

وثبت خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية؛ مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض للمشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها.

المصدر: مصراوي