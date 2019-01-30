اسبانيا تقدم اعتذارا للعراق عن رفع العلم القديم خطأ

قدمت السفارة الإسبانية لدى بغداد، اعتذارا شديدا إلى العراق عن رفع العلم العراقي القديم خطأ على طائرة الملك الإسباني الذي وصل العاصمة العراقية اليوم الأربعاء.

وكتبت السفارة، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، "نقدم اعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقها علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وأكدت، "سوف يتم تصحيح الخطأ عصر اليوم عند المغادرة"، مشيرة إلى أنّ "الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز".

وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني، وهي ترفع العلم العراقي ذا النجوم الثلاث، والذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغييره.

ويبدو أن ملك إسبانيا وكذلك وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية يجهلون التغييرات التي طرأت على العلم العراقي، على الرغم من أن السفارة العراقية في إسبانيا ترفع العلم الحالي.

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وظهر الملك الإسباني وهو يرتدي الزي العسكري، عندما هبطت الطائرة التي تقله على ما يبدو في قاعدة عسكرية، ولم يكن هناك أي مسؤول عراقي في استقباله، ما يوحي بأن الزيارة مفاجئة، ولم يجر الترتيب لها مسبقا مع الجانب المضيف.

المصدر: موقع السفارة الإسبانية + وكالات