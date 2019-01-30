العراق يؤكد دعمه لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن بلاده تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وتبذل جهودا من أجل ذلك.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو اليوم، إن الأزمة السورية مثلت أحد محاور المحادثات إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، مضيفا أنه "لا بد من حل الأزمة السورية، ونحاول إيجاد حل لعودتها للجامعة العربية، مؤكدا أن الحكومة العراقية تدعم عودة سوريا إلى الجامعة مرة أخرى".

وأكد الحكيم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأن تبقى سوريا دولة ذات سيادة كاملة.

كما أوضح وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع نظيره الروسي، الوضع في محافظة إدلب السورية، وضرورة تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

المصدر: RT