8 قتلى بينهم 5 أطفال بغارات التحالف الدولي على ريف دير الزور بسوريا

قتل 8 مدنيين ولحق دمار هائل بممتلكات الأهالي في بلدة الباغوز بريف دير الزور، في غارات شنّها طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا، على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش".

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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، إن غارات لطيران التحالف خلال الساعات الماضية استهدفت الأحياء السكنية، ما تسبب بمقتل 8 أشخاص مدنيين، أكثرهم من الأطفال الأبرياء.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا، أن طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة أغارت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و 5 أطفال وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

ولفتت المصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين أصيبوا نتيجة الغارات.

وارتكب طيران "التحالف الدولي" خلال الشهر الجاري 4 مجازر بقصفه قرى الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة وبلدة الكشكية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، ووقوع أضرار مادية كبيرة .

وتقود الولايات المتحدة تحالفا، تعتبره دمشق غير شرعي، بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، إلا أن معظم غارات هذا التحالف تستهدف، منذ تشكله خارج مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2014 ، السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية، كما دمّر هذا التحالف مدينة الرقة بشكل شبه كامل، حسب السلطات السورية.

المصدر: سانا + نوفوستي