مقتل رجل أعمال سوداني بظروف غامضة في الخرطوم

عثرت الشرطة السودانية على رجل أعمال مقتولا داخل شقته بضاحية الجريف غرب العاصمة الخرطوم.

وقالت صحيفة "المجهر" السودانية اليوم الأربعاء، إن أقارب رجل الأعمال الذي يقيم بمفرده، حاولوا الاتصال به للاطمئنان عليه، بيد أن جميع محاولاتهم للاتصال به باءت بالفشل.

وأضافت الصحيفة أن شقيقته عثرت عليه قتيلا بضربة في الرأس، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءاتها القانونية وقامت بتوقيف عدد من المشتبه بهم، فيما لا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

المصدر: صحيفة المجهر