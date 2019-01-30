 
مباشر

مقتل رجل أعمال سوداني بظروف غامضة في الخرطوم

أخبار العالم العربي

مقتل رجل أعمال سوداني بظروف غامضة في الخرطوم
Reuters
عناصر من الشرطة السودانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le2m

عثرت الشرطة السودانية على رجل أعمال مقتولا داخل شقته بضاحية الجريف غرب العاصمة الخرطوم.

وقالت صحيفة "المجهر" السودانية اليوم الأربعاء، إن أقارب رجل الأعمال الذي يقيم بمفرده، حاولوا الاتصال به للاطمئنان عليه، بيد أن جميع محاولاتهم للاتصال به باءت بالفشل.

وأضافت الصحيفة أن شقيقته عثرت عليه قتيلا بضربة في الرأس، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءاتها القانونية وقامت بتوقيف عدد من المشتبه بهم، فيما لا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

المصدر: صحيفة المجهر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سابقة في تونس.. الرئيس يخسر قضية أمام مواطن