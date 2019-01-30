إقالة رئيس حي العجوزة في مصر بسبب لفظ غير لائق

أصدر وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، قرارا بإقالة اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، من عمله.

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وقرر وزير التنمية المحلية تعيين اللواء المصري المذكور أعلاه للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية لقيام رئيس الحي بالتحدث بصورة غير لائقة عن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور في مصر، ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية يوم الأحد الماضي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من إحدى النائبات المقيمة بحي العجوزة بشأن انتشار المقاهي والعديد منها دون ترخيص.

وأكد وزير التنمية المحلية المصري حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين والاحترام المتبادل بين قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات والمواطن.

وتابع الوزير: "هذا سلوك فردي وغير مقبول، ولن يتم السماح به في الإدارة المحلية لأن الوزارة والمحليات تعمل لخدمة المواطن في كافة المحافظات".

من جانبه، قال اللواء جمال الشبكشي الصادر قرار بنقله إلى محافظة القاهرة، بعد تطاوله على حي بولاق: "لم يحدث مني شيء مسيء، والأمر تطور بشكل غريب".

وأضاف أن كل حديثه كان موجها للمقاهي التي تروج للمخدرات ليلا، مشيرا إلى أنه لم يتطاول على المواطنين في الأحياء، ولم يقصدهم بلفظ "الأوباش".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية