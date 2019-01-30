مقتل فلسطينية بنيران القوات الإسرائيلية بحجة عملية طعن

توفيت الفتاة الفلسطينية التي أطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار اليوم الأربعاء، على حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس.

وقالت مراسلة RT إن الجنود أطلقوا النار عليها لاشتباههم بمحاولتها تنفيذها عملية طعن.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدي إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقا، بحسب وكالة "معا".

من جهتها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أن المرأة حاولت طعن أحد عناصر الأمن، فتدخل العناصر الآخرون في المكان، وأطلقوا النار عليها وأصابوها دون أن يصاب أحد من الجنود بجروح.

المصدر: RT