السلطات السعودية تلاحق 126 موظفا بتهمة بالفساد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن كف يد 126 موظفا من منسوبيها الذين تم توجيه الاتهام بالفساد إليهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته على "تويتر" أن الحديث يدور عن تهم بالتورط في قضايا الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية مثل استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية تعلن كف يد ١٢٦ موظفاً متهمون بقضايا فساد pic.twitter.com/S0cBl6WARh — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) January 29, 2019

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".

وأشارت إلى أن التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.

المصدر: RT