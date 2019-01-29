 
مباشر

السلطات السعودية تلاحق 126 موظفا بتهمة بالفساد

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تلاحق 126 موظفا بتهمة بالفساد
Reuters RAMZI BOUDINA
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le0m

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن كف يد 126 موظفا من منسوبيها الذين تم توجيه الاتهام بالفساد إليهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته على "تويتر" أن الحديث يدور عن تهم بالتورط في قضايا الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية مثل استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".

وأشارت إلى أن التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. صيد السمك من المياه المتجمدة في درجة حرارة 23 تحت الصفر!