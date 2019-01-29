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العاهل المغربي يرسل برقية تعزية للرئيس الجزائري

أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يرسل برقية تعزية للرئيس الجزائري
RT
الرئيس الجزائري والعاهل المغربي
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بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك إثر وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن تعازيه لـ"فقدان الجزائر أحد أبنائها المخلصين البررة ورجالات الدولة الكبار".

وتعاني العلاقات المغربية الجزائرية من توتر مستمر على خلفية أزمة الصحراء الغربية واتهام المغرب للجزائر بدعم جبهة البوليساريو.

المصدر: هيسبريس

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