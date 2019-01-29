البحرين تهاجم طهران بسبب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية

انتقدت البحرين بشدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام القضائية البحرينية، متهمة طهران باستمرارها بالتدخل في شؤون الممكلة وغيرها من الدول العربية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية البحرينية أن تصريحات نظيرتها الإيرانية "تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في طهران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة".

كما اتهمت المنامة طهران بإعلانها "دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر"، مضيفة أن الخطر الناجم عن سياسات إيران "يستوجب تحركا فاعلا وتصديا حازما من قبل المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بقرار محكمة الاستئناف البحرينية القاضي بالمصادقة على حكم بالسجن المؤبد ضد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني" المعارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، واثنين من قادة المعارضة في المملكة.

وبحسب قاسمي، فإن إصدار "الحكم الجائر على خلفية اتهامات واهية ضد هذه الشخصية" يشير إلى عزم حكومة البحرين "إقصاء كافة أصوات المعارضة السلمية في هذا البلد".

أدين علي سلمان واثنان من مساعديه، وهما علي الأسود وحسن سلطان، بتهمة "التخابر لصالح قطر"، بحسبما أعلن مصدر قضائي بحريني أمس الاثنين.

وبحسب النيابة العامة البحرينية، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية (في إشارة إلى قطر) "لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

يذكر أن مساعدي الأمين العام لـ"الوفاق"، حكم عليهما غيابيا وهما نائبان سابقان في البرلمان البحريني ويعيشان خارج المملكة.

المصدر: وكالات