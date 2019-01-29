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بالفيديو.. الأمن الأردني يعلق على حادثة سلاح كلاشنكوف

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بالفيديو.. الأمن الأردني يعلق على حادثة سلاح كلاشنكوف
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كشف مصدر أمني أردني، حقيقة الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يرفع سلاحا رشاشا من طراز "كلاشنكوف"، أثناء وجوده في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان.

ونقل موقع "خبرني" الإخباري، عن المصدر الأمني قوله إن الشخص في مقطع الفيديو، أحد كوادر إدارة مكافحة المخدرات أثناء عملية مطاردة مجرم.

وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، لشخص يرفع "كلاشنكوف" في وجه سائق سيارة أجرة، في عمان.

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المصدر: خبرني

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