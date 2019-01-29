بوغدانوف من القاهرة: نأمل بعودة سوريا للجامعة العربية بالإجماع

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، خلال زيارته إلى مصر، عن أمله بتبني قرار عربي مشترك لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال بوغدانوف، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب محادثات أجراها في القاهرة اليوم الثلاثاء مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري: "إننا بالطبع بحثنا هذا الموضوع، ونأمل في أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة إلى جهود إضافية معينة مع مناقشة هذه المسألة، بما في ذلك التوقيت والشكل (لعودة سوريا إلى المنظمة)".

وتابع بوغدانوف، الذي يتولى أيضا منصب نائب وزير الخارجية الروسي: "إننا نأمل في أن يتم تبني قرار حول إعادة سوريا إلى الأسرة العربية، ونأمل في أن يكون هذا القرار إجماعا عربيا".

وأجرى بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، لقاء في القاهرة مع شكري قام خلاله الجانبان "بتبادل مفصل للآراء حول القضايا المحورية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأكد بوغدانوف وشكري، حسب بيان صادر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء، "على تصميم موسكو والقاهرة على زيادة الجهود المنسقة لحلول سياسية دبلوماسية للأزمات، بما في ذلك في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وقبل ذلك عقد بوغدانوف محادثات مع أبو الغيط، تبادلا خلالها وجهات النظر حول تطورات الأزمة السورية والقضية الليبية والأوضاع في فلسطين بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

المصدر: وكالات