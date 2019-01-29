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السلطات السعودية تطلق "تحذيرا متقدما" في مكة وجدة

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تطلق
Reuters
الحرم المكي الشريف
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أصدرت هيئة الأرصاد في السعودية تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جدة ومكة المكرمة.

 وذكرت الهيئة أن الأمطار تشمل أيضا مناطق "ذهبان، عسفان، الجموم، ثول، الشعيبة، بحرة رابغ".

وأشارت إلى أن الهطول المطري قد يمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة، مؤكدة أن الموجة ستنتهي في الساعة 11 مساء الثلاثاء.

  

المصدر: صفحة الأرصاد السعودية على تويتر

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