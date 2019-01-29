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الحريري يصف قائمة الإرهاب السورية بأنها "لائحة شرف"

أخبار العالم العربي

الحريري يصف قائمة الإرهاب السورية بأنها
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
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علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على المعلومات حول إدراج "تيار المستقبل" على لائحة الإرهاب في سوريا.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي له، ردا على سؤال بهذا الصدد إن "هذه لائحة الشرف"، واصفا الحكومة السورية بأنها "نظام إرهابي أصلا".

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وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية أدرجت في أواخر ديسمبر الماضي أكثر من 100 كيان ومئات الأشخاص على قائمة "ممولي الإرهاب".

وحسب التقارير، تضمنت هذه اللائحة عددا من الشخصيات والكيانات اللبنانية، بما في ذلك رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري و"تيار المستقبل" الذي يقوده.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية

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