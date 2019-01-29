الرئيس الفرنسي يوقع في دفتر كبار الزوار بالكنيسة الأرثوذكسية في مصر

أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر القس بولس حليم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن سعادته بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وأوضح حليم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ناشد الرئيس ماكرون بدعم التعليم في مصر، كما طلب منه تقييم الأوضاع في مصر من خلال تفهم طبيعة الشعب المصري.

وكشف المتحدث الرسمي عما دونه ماكرون في دفتر كبار الزوار بالكاتدرائية: "أنا سعيد بتواجدي في مصر والكنيسة القبطية العريقة".

ووقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الكتاب التذكاري والخاص بكبار الزوار فور وصوله للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث التقى البابا تواضروس الثاني قبل مغادرته مصر اليوم بعد زيارة استغرقت 3 أيام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية