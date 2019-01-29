مراسلنا: سلاح الجو المسير التابع للحوثيين ينفذ هجوما جويا على تجمعات للجيش السعودي في عسير
Reuters
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أعلن "سلاح الجو المسير" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم على تجمعات للجيش السعودي في عسير جنوبي المملكة، حسبما أفاد مراسلنا في اليمن.
ووفقا لموقع قناة "المسيرة"، فقد نفذ "سلاح الجو المسير هجوما على تجمعات للجيش السعودي في الربوعة بعسير".
#المسيرة_عاجل | #سلاح_الجو_المسير ينفذ هجوما على تجمعات لـ #الجيش_السعودي في #الربوعة بـ #عسير— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) 29 января 2019 г.
هذا ولم تؤكد السعودية حتى اللحظة أو تنفي الهجوم.
المصدر: RT
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