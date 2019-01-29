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مراسلنا: سلاح الجو المسير التابع للحوثيين ينفذ هجوما جويا على تجمعات للجيش السعودي في عسير

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مراسلنا: سلاح الجو المسير التابع للحوثيين ينفذ هجوما جويا على تجمعات للجيش السعودي في عسير
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أعلن "سلاح الجو المسير" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم على تجمعات للجيش السعودي في عسير جنوبي المملكة، حسبما أفاد مراسلنا في اليمن.

ووفقا لموقع قناة "المسيرة"، فقد نفذ "سلاح الجو المسير هجوما على تجمعات للجيش السعودي في الربوعة بعسير".

هذا ولم تؤكد السعودية حتى اللحظة أو تنفي الهجوم.

المصدر: RT

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