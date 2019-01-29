الرئيس المصري يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي لمناقشة التعاون في مكافحة الإرهاب

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

RT

إقرأ المزيد

وأوضح راضي أن السيسي وباتروشيف ناقشا التعاون الثنائي في المجال الأمني، لا سيما فيما يتعلق بآليات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وجرى ذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، بالإضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة سيرغي كيربيتشينكو.

وصرح بسام راضي، بأن السيسي طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أشاد السيسي بالجهود الروسية للمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الدولة المصرية، من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة، والتي من شأنها أن تمثل علامة فارقة في علاقات الصداقة بين البلدين، على غرار السد العالي. فضلا عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الاستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي أن باتروشيف نقل تحيات الرئيس الروسي للرئيس المصري، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخرا من تنام وازدهار، ومؤكدا اهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة، بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد.

كما أشار المسؤول الروسي في ذات السياق إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وذكر بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، في سوريا وليبيا.

ويقوم سكرتير مجلس الأمن الروسي، بزيارة تشمل كلا من مصر والإمارات، خلال الفترة 29-31 من الشهر الجاري.

المصدر: RT