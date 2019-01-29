"المجلس الأعلى الإسلامي": التواجد الأمريكي خطر على العراق

اعتبر حزب المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، اليوم الثلاثاء، التواجد الأمريكي خطراً على البلاد، مؤكداً أن "إصرارهم على البقاء يكشف عن وجود مخطط لاستهداف الأمن الداخلي العراقي".

وقال عضو الهيئة العامة للمجلس، أحمد عبد الجبار، في بيان صحفي إن "التواجد الأمريكي خطر على العراق، وخروج القوات الأمريكية من سوريا و إصرارها على البقاء في العراق معناه أن هناك مخططاً لاستهداف أمن العراق الداخلي ومصالحه المشتركة مع دول الجوار".

وأضاف أن "الدستور العراقي لا يسمح بالتواجد الأجنبي، ولا يسمح أن يكون العراق قاعدة أو ممرا للاعتداء والإساءة إلى دول الجوار، أو إقحامه في أزمات دولية جديدة".

وأكد "بعد طي صفحة داعش، نتطلع إلى بناء البلد والنهوض بكل الجوانب الاقتصادية والعمرانية والخدمية والعلمية، لضمان المستقبل".

المصدر: RT