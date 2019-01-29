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امرأة ترمي زوجها من السطح في إقليم كردستان العراق (صورة)

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امرأة ترمي زوجها من السطح في إقليم كردستان العراق (صورة)
Reuters Thaier al-Sudani
أرشيف - أربيل، العراق 24 سبتمبر 2018
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تعرض رجل كردي للتعنيف والضرب على يد زوجته وابنته، حيث تم رميه من سطح المنزل في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وفي تصريحات صحفية أمس الاثنين، قال الزوج: "زوجتي وابنتي ضرباني، وقاما برميي من فوق سطح المنزل، ولو كنت أنا من فعل هذا لقامت السلطات باعتقالي فورا".

وأضاف: "سجلت شكوى في مركز الشرطة، واتصلت مع مركز مناهضة العنف ضد النساء، وقالوا لي سنرد عليك فيما بعد، لكن المركزين لم يتواصلا معي حتى الآن"، مشيرا إلى أن "زوجته ما زالت مستمرة بتهديده".

وفي عام 2018 ، سجل اتحاد الرجال في إقليم كردستان 115 حالة انتحار لدى الرجال، بالإضافة إلى مقتل 5 آخرين على أيدي زوجاتهم أو بمساعدة أقاربهن.

الزوج المشتكي

المصدر: RT

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