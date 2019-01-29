البيشمركة: لا يوجد أي قرار رسمي بعودتنا إلى المناطق المتنازع عليها

أعلن الفريق الركن، جبار الياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، عن عدم وجود أي قرار رسمي حول عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها.

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وقال في بيان صحفي إن "وزارتي البيشمركة والدفاع توصلتا إلى قناعة بضرورة وجود عمليات مشتركة للقضاء على إرهابيي داعش وإنهاء التحركات الإرهابية بمناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور والموصل".

وأشار إلى "عدم وجود أي مباحثات واجتماعات رسمية بين وزارتي الدفاع في الحكومة الاتحادية والبيشمركة حول عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، كما لا يوجد أي قرار رسمي بذلك".

وأضاف: "نحن بانتظار اجتماعات رسمية بين الجانبين، لاتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة".

جدير بالذكر أن محافظة كركوك بشمال العراق تعتبر أهم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق. وقد سيطرت قوات البيشمركة التابعة للأقليم على كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها الأخرى عام 2014 بعد اقتراب مسلحي تنظيم داعش الإرهابي منها. وبعد دحر داعش أعادت الحكومة العراقية المركزية السيطرة عليها وأجبرت قوات البيشمركة الكردية على مغادرتها.



المصدر: RT