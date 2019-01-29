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عبد المهدي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

أخبار العالم العربي

عبد المهدي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن
Reuters
عادل عبد المھدي
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أكد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المھدي، أمس الاثنين، على أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن.

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وقال بيان لمكتب عبد المهدي إن الأخير استقبل السفیر الأمريكي في العراق، دوغلاس سيلمان بمناسبة انتهاء عمله وأعرب عن "تقديره للجهود التي بذلها خلال مهمته في العراق وإسهامه بتعزيز التعاون بين البلدين".

من جانبه أكد السفير الأمريكي على اعتزازه بفترة عمله في العراق، وأشاد بتوجهات الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وبالتطورات التي يشهدها العراق في جميع المجالات، مؤكدا على "أهمية الدور المحوري الذي يلعبه العراق في المنطقة".

وبحسب بيان مكتب عبد المهدي فإن اللقاء حضره المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والتحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا السفير، جيمس جفري، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران، اندرو بيك، ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

المصدر: RT

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