نشطاء مغاربة يحتجون على زيارة محتملة لنتنياهو إلى بلادهم

شارك عشرات المغاربة في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، ضد زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

ووفقا لمنظمة "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" غير الحكومية، فقد زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن "نتنياهو يخطط لزيارة المغرب في مارس أو أبريل القادمين" بحجة تقديم مقترح أمريكي يهدف إلى تسوية الأزمة في الصحراء الغربية.

وقالت المنظمة في بيان، إن "إسرائيل تسعى دوما لتفتيت المنطقة، فكيف ستسعى لمغربية الصحراء، وهي القضية التي تحتاجها دوما لابتزاز المغرب عبر اللوبي الصهيوني بأمريكا؟".

وأشارت في البيان إلى أن "قضية الصحراء بالنسبة للكيان الصهيوني مثل بقرة حلوب لا يمكنه التفريط بها كما يروج إعلامه لتبرير الزيارة المشؤومة لنتنياهو (إن حدثت) .. بل سيسعى الصهاينة لإدامة التوتر المغاربي وتأجيجه".

وأضافت: "إنها الخيانة عندما تجعل من فلسطين والقدس بضاعة للبيع مقابل شراء الرضى الصهيوأمريكي الذي لن يناله إلا من غرق في وسخ العمالة".

وتنفي الحكومة المغربية، نفيا قاطعا أن يكون لديها أية علاقات رسمية أو تجارية مع إسرائيل.