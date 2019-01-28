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الكنيست يلغي زيارة إلى البرلمان الايرلندي احتجاجا على قانون يقاطع المستوطنات

أخبار العالم العربي

الكنيست يلغي زيارة إلى البرلمان الايرلندي احتجاجا على قانون يقاطع المستوطنات
Reuters
(صورة أرشيفية)
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ألغى الكنيست الإسرائيلي زيارة وفده إلى برلمان إيرلندا الجنوبية، المقررة في شهر مارس، احتجاجا على مشروع قانون لدى البرلمان في دبلن، لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ووفقا لموقع قناة "i24news"، من المقرر أن يلتقي النواب الإسرائيليون، برئيس البرلمان الإيرلندي، وبرئيسي لجنتي الخارجية والأمن، في البرلمان الإيرلندي.

وأعرب عضو الكنيست إيال بن رؤوفين، عضو في تلك البعثة، عن "أسفه"لإلغاء الزيارة، قائلا: "أعارض الإجراءات لمقاطعة إسرائيل، ولكن الطريقة الأمثل، هي توضيح موقف إسرائيل، للمسؤولين ومتخذي القرار في إيرلندا".

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وقد استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، السفيرة الإيرلندية لدى تل أبيب "لتوبيخها"، على هذا القانون، الذي مر بالقراءة الأولى.

وعبّر وزير الخارجية، ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، عن "غضبه" من هذا المشروع، مُعتبرا أن "التشريع ضد إسرائيل، يشير إلى ازدواجية في المعايير، ومعاداة السامية".

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الحكومة الإيرلندية تُعارض هذا التشريع، إذ أن المستشار القضائي للحكومة هناك، أكد "عدم شرعية" القانون، "لأن اتفاقيات الاستيراد والتصدير والتجارة، يتم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي، وليس من قبل الحكومة الإيرلندية".

وذكرت "i24news" أن إيرلندا تعتبر من الدول المُؤيدة للفلسطينيين.

المصدر: i24news

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