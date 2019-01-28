الرئيس الفلسطيني يوقف قانون الضمان الاجتماعي بعد احتجاجات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بوقف نفاذ القانون بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

وجاء في الصفحة الرسمية للرئيس الفلسطيني على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن القرار ينص على "استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه".

وسبق للجنة المركزية لحركة فتح أن أوصت للرئيس محمود عباس الليلة الماضية بإيقاف القانون.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت مختلف المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله والخليل وغيرهما، مظاهرات احتجاج على القانون المذكور. وطالب المحتجون بإسقاطه. وأطلق المحتجون دعوات لإضراب شامل يوم الثلاثاء احتجاجا على القانون.

المصدر: RT