السيسي يصطحب ماكرون لعاصمة مصر الجديدة على أنغام عسكرية

اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، بعد عقد جلسة مباحثات بقصر الاتحادية.

إقرأ المزيد

زفت الموسيقى العسكرية، لتحية الرئيس الفرنسي أثناء تفقده منشآت ومباني العاصمة الإدارية الجديدة في جولة ليلية.

وتفقد الرئيسان مدينة الفنون ودار الأوبرا الجديدة التي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأجرى الرئيسان مباحثات ثنائية، صباح اليوم الاثنين، أعقبتها مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، ثم مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج المباحثات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية