ظريف: الإمارات تدخل مرحلة جديدة من التصرفات غير المقبولة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بعض التجار والصرافين الإيرانيين المقيمين في الإمارات يتعرضون لمضايقات، معتبرا ذلك تصرفا غير مقبول.

وأعرب ظريف، اليوم الاثنين أثناء اجتماع مفتوح مع النواب في البرلمان، عن أسفه إزاء "دخول الإمارات مرحلة جديدة من التصرفات غير المقبولة لنا بسبب أخطائها السياسية واستراتيجية مسؤوليها في الحروب المختلفة لاسيما في اليمن.. رغم علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع بلادنا".

وتابع: "لذلك صادق المجلس الأعلى للأمن القومي لايجاد سبل بديلة بشأن تصرف الإمارات"، موضحا أن طهران فضلا عن الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، تبحث عن منافذ ضرورية في العلاقات الاقتصادية، حيث تتمثل هذه السبل في ايجاد دول بديلة وطرق بديلة "كي نستطيع مواصلة عملنا في العلاقات الاقتصادية من دون قلق من إجراءات الإمارات".

ولفت الوزير إلى أن المضايقات التي يتعرض لها بعض التجار والصرافين الإيرانيين في الإمارات دفعت عددا كبيرا منهم إلى الانتقال لبلدان أخرى، ووفرت لهم طهران سلسلة تسهيلات وذلك "بالتعاطي السياسي المطلوب مع الإمارات".

المصدر: فارس + تسنيم